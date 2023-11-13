35 ilçede elektrikler kesilecek! İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 13 Kasım İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Avcılar, Bağcılar, Beylikdüzü, Fatih, Esenyurt, Pendik, Maltepe, Sancaktepe'de elektrikler ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dagıtım A.S (AYEDAŞ) İstanbul'da 13 Kasım Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Yurttaşlar, nerede elektriklerin kesileceğini ve ne zaman geleceğini merak etti. Peki, İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neler? 13 Kasım İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 13 Kasım İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Arnavutköy, Bağcılar, Ümraniye, Üsküdar, Şile, Sarıyer'de elektrikler ne zaman gelecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2023 - 10:22
35 ilçede elektrikler kesilecek! İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 13 Kasım İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Avcılar, Bağcılar, Beylikdüzü, Fatih, Esenyurt, Pendik, Maltepe, Sancaktepe'de elektrikler ne zaman gelecek?
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İstanbullulara elektrik sağlayan BEDAŞ ve AYEDAŞ, resmi sitesi üzerinden en az 35 ilçede anlık ve uzun süreli bakım çalışmalarından dolayı elektrik kesileceğini duyurdu. Peki, İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neler? 13 Kasım İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

AVRUPA YAKASINDAKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

ARNAVUTKÖY

AVCILAR

BAĞCILAR

BAHÇELİEVLER

BAKIRKÖY

BAŞAKŞEHİR

BAYRAMPAŞA

BEYLİKDÜZÜ

BEYOĞLU

ÇATALCA

ESENLER

ESENYURT

EYÜPSULTAN

FATİH

GAZİOSMANPAŞA

GÜNGÖREN

KÜÇÜKÇEKMECE

SARIYER

SİLİVRİ

SULTANGAZİ

ZEYTİNBURNU

ANADOLU YAKASINDAKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

ADALAR

ATAŞEHİR

BEYKOZ

ÇEKMEKÖY

KADIKÖY

KARTAL

MALTEPE

PENDİK

SANCAKTEPE

ŞİLE

SULTANBEYLİ

TUZLA

ÜMRANİYE

ÜSKÜDAR


BEDAŞ Ayedaş elektrik kesintisi İstanbul

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