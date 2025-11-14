35 ilde silah ticareti operasyonu: Adeta cephanelik ele geçirildi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.11.2025 14:04:00
İHA
Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından, Refahiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında internet tabanlı sosyal medya platformları üzerinden örgütlenerek yasa dışı silah ve patlayıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, ülke genelinde planlı ve organize şekilde hareket eden, aralarında referans sistemiyle üye olunan yapılanmanın bulunduğu anlaşılan soruşturma dosyasında toplam 111 şüpheli tespit edildi.

Erzincan merkezli olarak 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 99 şüpheli yakalanarak adli işlemleri gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan kişilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 el bombası, 20 ruhsatsız tabanca, 22 ruhsatsız tüfek, 5 kuru sıkıdan bozma silah, 4 kuru sıkı silah, 756 fişek (492 tabanca, 168 av tüfeği, 94 kuru sıkı) ele geçirildi.

Refahiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 48 şüpheli hakkında mahkemelerce; 9 kişi tutuklandı, 33 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 6 kişi savcılıkça serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, "Suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Samsun’da silah operasyonu: Gözaltılar var! Bafra ilçesinde yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Aramalarda; 5 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 30 adet tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekipler baskın yaptı! Malatya'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 4 gözaltı Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu hap ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Şanlıurfa’da ruhsatsız silah operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi Şanlıurfa'da, ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.