Samsun’da silah operasyonu: Gözaltılar var!
Bafra ilçesinde yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Aramalarda; 5 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 30 adet tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince üzerinde ruhsatsız silah taşıdığı ve düğünlerde silahla ateş edeceği değerlendirilen şahısların ikamet ettiği 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda; 5 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 30 adet tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 6 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: #Bafra #Operasyon #silah #Samsun
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