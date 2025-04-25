Samsun’da silah operasyonu: Gözaltılar var!

Bafra ilçesinde yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Aramalarda; 5 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 30 adet tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun’da silah operasyonu: Gözaltılar var!
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İHA
Yayınlanma: 25.04.2025 - 15:58

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince üzerinde ruhsatsız silah taşıdığı ve düğünlerde silahla ateş edeceği değerlendirilen şahısların ikamet ettiği 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda; 5 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 30 adet tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 6 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #Bafra #Operasyon #silah #Samsun

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