Şanlıurfa’da ruhsatsız silah operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Yayınlanma: 08.04.2025 - 12:18

Güncelleme: 08.04.2025 - 12:18

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ile Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, ruhsatsız silah bulundurdukları tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı. Haliliye ilçesinde, uzun namlulu tüfek bulunduran şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler arasında 1 adet ruhsatsız M15 piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet şarjör ve 103 adet farklı çap ve ebatlarda fişek bulunuyor.