Şanlıurfa’da ruhsatsız silah operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Şanlıurfa'da, ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ile Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, ruhsatsız silah bulundurdukları tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı. Haliliye ilçesinde, uzun namlulu tüfek bulunduran şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler arasında 1 adet ruhsatsız M15 piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet şarjör ve 103 adet farklı çap ve ebatlarda fişek bulunuyor.
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