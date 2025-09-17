35 yaşındaki erkek, kendini asarak intihar etti

Olay saat 17.00'da Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 35 yaşındaki Ramazan Erbilenler, tenteye bağladığı iple yaşamına son verdi.

Erbilenler'in cansız bedenini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı yapılan olay yeri çalışmasının ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Olayla ilgili konuşan Nilgün Çolak adlı yurttaş, "Bu adam Eyüp'ün limoncusu, sarımsakçısıydı. İntihar etmiş çok üzüldüm. Çok iyi bir insandı" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.