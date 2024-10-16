36 kişi hayatını kaybetmişti... Güvenpark Katliamı davasında flaş karar!

Son dakika haberi... Ankara’da 13 Mart 2016'da Kızılay'daki Güvenpark’ta 36 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yeniden görülen davada tutuklu sanık Mehmet Veysi Dolaşan 5 bin 172 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

36 kişi hayatını kaybetmişti... Güvenpark Katliamı davasında flaş karar!
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DHA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 13:26

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Etiketler: #Ankara #katliam #dava #patlama

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