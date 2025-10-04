Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sumud Filosu'ndaki 36'sı Türk 137 eylemciyi taşıyan uçak İstanbul'a indi

4.10.2025 15:53:00
Güncellenme:
AA
Sumud Filosu'yla İsrail ablukasını kırmak için yola çıkan, 3 gün önce İsrail donanması tarafından alıkonulan 36'sı Türk vatandaşı 137 eylemciyi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

İsrail tarafından alıkonulduktan sonra sınır dışı edilen 36'sı Türk vatandaşı 137 eylemciyi taşıyan Türk Hava Yolları uçağı, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Türk vatandaşı eylemcilerle birlikte İsrail'de gözaltına alınan 400'den fazla eylemci, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için 47 gemiyle yola çıkmış ve günlerce ablukayı delmek için ilerlemişti. .

Yapılan İHA saldırıları nedeniyle Gazze açıklarına 44 gemi vardı.

İsrail, Gazze'ye yaklaşan gemilere müdahale ederek 44 gemiyi Aşdod limanına götürdü. Marinette gemisi ise farklı bir yol deneyerek Gazze kıyılarına varmayı başardı.

İlgili Konular: #Filistin-İsrail #Sumud Filosu