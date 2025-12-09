36 sosyal medya hesabına erişim engeli

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; vatandaşların kişisel bilgilerinin sorgulandığı veya satıldığı değerlendirilen çok sayıda hesap tespit edildi.
TESPİT EDİLEN HESAPLAR
İncelemede; 'sorgu paneli' adı altında faaliyet yürüttüğü belirlenen 29 Telegram grubu, 6 Instagram hesabı ve 1 X (Twitter) hesabı tespit edildi.
Kars Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla hesaplara erişim engeli getirildi.