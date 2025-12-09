Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.12.2025 09:38:00
DHA
Kars'ta kişisel verileri hedef aldığı tespit edilen 36 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; vatandaşların kişisel bilgilerinin sorgulandığı veya satıldığı değerlendirilen çok sayıda hesap tespit edildi.

TESPİT EDİLEN HESAPLAR

İncelemede; 'sorgu paneli' adı altında faaliyet yürüttüğü belirlenen 29 Telegram grubu, 6 Instagram hesabı ve 1 X (Twitter) hesabı tespit edildi.

Kars Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla hesaplara erişim engeli getirildi. 

İlgili Konular: #sosyal medya #Kars #erişim engeli