36 yaşındaki erkek ağaca asılı halde ölü bulundu

Olay, ilçenin Akçedere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yurttaşlar, ağaçta asılı halde bir şahsın olduğunu fark etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede şahsın, Kumru Devlet Hastanesi'nde çalışan H.A. (36) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

2 çocuk babası olduğu öğrenilen H.A.'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.