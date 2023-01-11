Yayınlanma: 11.01.2023 - 10:56

Güncelleme: 11.01.2023 - 10:56

Ek gösterge düzenlemesiyle ödenecek olan ilave ikramiye gündeme geldi. Yurttaşlar, ek göstergenin ne olduğunu ve kimleri kapsadığını araştırıyor. ''3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?'' soruları sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge, kamuda memur olan yurttaşların maaş, emekli aylığı ve ikramiyelerinin tespit edilmesinde kullanılan önemli bir unsurdur. Ek gösterge yüksek olduğu takdirde emekli maaşı ve emekli ikramiyesi de yüksek olur.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge, emekli olmuş memurları kapsıyor.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta hayata geçecek. Düzenleme emekli ikramiyelerine de yansıyacak. 2022 yılında emekli olan kamu görevlileri de bu kapsamda olacak.

2022 yılında emekli olan kamu görevlilerinin ek göstergesi 3600'e çıkarıldığında, doğan ikramiye farkı hak sahiplerine ödenecek. Bu hak yalnızca 2022 yılında emekli olanlara tanınacak.

Farklı kıdem ve çalışma sürelerine göre bu rakam belirlenecek. Bu kapsamda 71 bin liradan 93 bin liraya kadar ek ikramiye ödemesi yapılacağı tahmin ediliyor.