KPSS nitelik kodu nedir? Hangi KPSS nitelik kodu, ne anlama gelir?

21 Aralık 2022 Çarşamba, 13:30

ÖSYM'nin KPSS tercih klavuzunu yayımlamasının ardından, klavuzda geçen terimlerden nitelik kodunun ne olduğu merak ediliyor. ''KPSS nitelik kodu nedir?'' sorusu, KPSS'ye katılan adayların en çok aradığı sorulardan biri oldu. Adaylar, nitelik kodunun ne anlama geldiğini, hangi nitelik kodlarının ne demek olduğunu araştırıyor. İşte ayrıntılar...

KPSS NİTELİK KODU NEDİR?

KPSS nitelik kodu, sınava katılan adayların tercih yapacağı alana göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır. Adayların, bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla olduğu takdirde, bunlardan birini karşılaması yeterlidir.

HANGİ KPSS NİTELİK KODU, NE ANLAMA GELİR?

Nitelik kodları ve karşıladığı anlamlar şu şekilde:

3004 Nitelik Kodu: Sosyal Güvenlik 2 yıllık ön lisans eğitimli adaylara yönelik kadrolar için belirtilir.

7257 Nitelik Kodu: Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

7113 Nitelik Kodu: İngilizce bilme şartı.

4429 Nitelik Kodu: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi lisans programından mezun olmak.

6514 Nitelik Kodu: D Sınıfı Sürücü Belgesi'ne sahip olmak.