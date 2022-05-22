3600 ek göstergenin ne getirip, ne götürdüğü araştırıldı

22 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, iktidarın bir türlü çıkaramadığı 3600 ek göstergenin ne getirip, ne götürdüğünü araştırdı. Esen’in, 3600 ek gösterge araştırmasının sonuçları şöyle:

- Yasa farkı: Ek göstergelerin aylıklara yansıması bakımından memurların göreve başlama tarihleri çok önemli. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve GSS Yasası 1 Ekim 2008’de yürürlüğe girdi. Bu tarih itibarıyla görevde olanlara Emekli Sandığı Yasası, bu tarihten sonra göreve başlayanlara ise 5510 sayılı yeni yasanın hükümleri uygulanıyor. Memurların emekli aylıklarının hesaplanmasında eski ve yeni yasa hükümleri arasında büyük farklar var. Örneğin 978 bin 709 öğretmenden yarısından fazlası 1 Ekim 2008’den sonra ilk kez kadrolu göreve atandı. 3600 ek gösterge verilmesinin onlar açısından fazla bir önemi bulunmuyor.

3600 ek göstergeden dolayı öğretmen/polis memurları başta belirli kamu personelinin aylıklarında önemli bir artış olacağı algısı yaratıldı. Oysa salt ek gösterge artışı ile kamuoyunda oluşmuş bu büyük beklentiyi karşılamak olanaklı değil. 1 Ekim 2008’den önce göreve başlamış öğretmen/polis memurlarının aylıklarında aksine düşüş olacak. Buna göre, ek göstergeden dolayı aylıklarda (brüt) 141.3 TL artış olurken, ödenmesi gereken SGK primi tutarı ise 519 TL olacak. SGK primi, aylık artışının da üzerinde gerçekleşecek. Bu yüzden çalışanların aylıklarında (brüt) 378 TL civarında bir azalma olacak.

- 141 TL artış: 1 Ekim 2008’den sonra göreve başlamış olan öğretmen/ polis memurlarında ise (diğerlerine oranla daha az SGK primi ödeyecekleri için) aylıklarında sadece (brüt) 141.3 TL artış olacak.

- Emekliler arası fark: Ekim 2008’den önce göreve başlamış öğretmen/polis memurlarının emekli aylıklarında (25 yıllık hizmeti olanlarda) bin 157 TL artış olacak. Ekim 2008’den sonrası için ise sadece 106 TL artış meydana gelecek.