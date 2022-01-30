3'lü ilişki cinayetle sonlandı

30 Ocak 2022 Pazar, 11:29

Manavgat'ta Alman N.A.G ile birlikte yaşadığı E.K, sabah erken saatten itibaren alkol almaya başladı. İkili, saat 15.30 sıralarında arayan arkadaşları K.D'i de eve davet etti. Saat 19.00 sıralarında K.D'in de gelmesiyle birlikte alkol alan üçlü, ardından 3'lü cinsel ilişkide bulundu. E.K, bir süre sonra K. D. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili kavga etti. Bu sırada N.A.G, köpeklerini alarak evden ayrıldı. E.K, eline geçirdiği bıçakla K.D'i önce göğsünden bıçakladı, ardından cinsel organını kesti.

''ET DOĞRADIM, İÇİM DARALDI''

K.D'nin hayatını kaybettiğini anlayan E.K, cesedi evin yakınındaki parka gömmek için harekete geçti. Parka giderek mezar yeri kazmaya başlayan E.K'yı görenler, jandarmaya kaçak kazı ihbarında bulundu. Jandarma ekiplerini gören E.K, ara sokaklardan kaçarak Side sahiline gitti. Jandarma ekipleri, Side sahilinde E.K'yı yürürken yakaladı. Üzeri kanlı olan E.K, jandarma görevlilerinin sorusu üzerine, "Ben et doğradım, içim daraldı, biraz hava almaya çıkmıştım" dedi.

E.K'nın davranışlarından şüphelenen jandarma, evi kontrol etmek için geldiğinde cinayetle karşılaştı. Telefonla eve çağrılan N.A.G ile birlikte E.K, gözaltına alındı. K.D'nin cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

''BİRLİKTE İÇTİK''

E.K. ve N.A.G , sağlık raporlarının alınmasından sonra geniş güvenlik önlemleri altında Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden N.A.G ifadesinde, K.D'nin fotoğrafçılık yaptığını ve önceden tanıştıklarını belirterek şöyle dedi:

“K.D, birkaç gün önce E.K'yı arayarak, 3'lü cinsel ilişki yaşayıp yaşayamayacağımız hakkında konuştu. Biz erken saatlerden itibaren alkol almaya başladık. Saat 15.30 gibi K.D bizi hal hatır sormak için aradı, onu eve davet ettik. K.D saat 19.00 sıralarında geldi. Bizi içki içerken görünce, o da içmek istedi. Birlikte içtik. Daha sonra kalktık hep birlikte yatak odasına geçtik ve ilişki yaşamaya başladık. Cinsel ilişki esnasında K.D'nin bana agresif ve sert tavırlar sergilemesi üzerine E.K ile önce tartıştılar ardından yumruklaştılar. Bu sırada E.K bana yatak odasından çıkmamı söyledi."

''KORKTUM, KÖPEKLERİ ALARAK EVDEN ÇIKTIM''

Yatak odasından elbiselerini alarak çıktığını, E.K'nın kendisine zarar verebileceğini düşünerek besledikleri köpeklerle evden çıkıp sahile gittiğini anlatan N.A.G, ifadesinde şunları söyledi:

“Bu sırada E.K beni 3 kere aradı, ilk aramada K.D'i öldürdüğünü ne yapacağına karar vereceğini söyledi. Daha sonra bir defa daha aradı. Bir süre sonra ben eve doğru gelmeye başladım. Sokakta jandarma araçlarını görünce korkarak geri döndüm. E.K. beni arayarak, eve gelmemi, jandarmaların beni beklediğini söyledi. Eve geldim. 19 Ocak'ta E.K'nın doğum günüydü, ben o zaman ona hediye olarak sustalı çakı almıştım. Onunla mı öldürdü, bilmiyorum."

''ÖFKEYLE CİNSEL ORGANINI DA KESMİŞİM''

E.K ise 3'lü ilişki sırasında K.D. ile tartıştıklarını ve kavga ettiklerini anlatarak, “Odada bıçak vardı. Bıçağı almak istedi, ben ondan önce davrandım. Bıçağı aldım ve bıçakladım. Öfkeyle cinsel organını da kesmişim. Çok pişmanım, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" diye konuştu.

TUTUKLANDI

Manavgat Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden E.K 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, N.A.G. yurt dışı çıkış yasağı konularak, adli kontrolle serbest bırakıldı.