İstanbul'da kadın cinayeti: Plastik kelepçeyle boğarak öldürdü
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde eşini plastik kelepçeyle boğarak öldüren şüpheli tutuklandı.
İstanbul'da bir apartmanın giriş katında oturan İsmail Ö. (57), henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşadığı eşi H.Ö'yü (48) boğarak öldürdü.
Polisi arayarak teslim olan İsmail Ö, Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü.
H.Ö'nün cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, H.Ö. ile zaman zaman kıskançlık ve maddi anlaşmazlıklar yüzünden kavga ettiklerini, tartıştığı eşini evde bulunan 2 plastik kelepçeyle boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. 6. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli İsmail Ö, yaptığından çok pişman olduğunu söyledi.
Hakimlik, şüpheli İsmail Ö'nün "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
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