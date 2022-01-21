Emlak zengini Kerziban Keskin cinayete kurban gitmiş!

21 Ocak 2022 Cuma, 08:20

Editör notu: Bu haberin içeriğinde bazı okuyucularımızın rahatsız olabileceği ifadeler yer almaktadır.

Konya'da yaşayan 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, geçen yıl Ekim ayının ilk haftası, Antalya'nın Serik ilçesindeki arkadaşı Hüsniye D.'nin yanına geldi. Çocuklarının babası dışında 3 evlilik daha yapan Kerziban Keskin, Serik'e geldikten 20-25 gün sonra ortadan kayboldu. Keskin'in Konya'da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu.



Erkan Ünüvar, babası, dedesi ve diğer eşlerinden annesine gayrimenkuller kaldığını belirterek, parası ve malları için öldürülmüş olabileceğini iddia etti. Son olarak annesinin Alanya'da biriyle evlendiğini, bu evlilikten kendisine gayrimenkuller kaldığını aktaran Ünüvar, "Serik ilçesinde ikamet eden Hüsniye D. isimli kadının ve erkek arkadaşı Ramazan Ç.'nin anneme zarar verdiğini düşünüyorum. Annem 18 Ekim tarihinde notere giderek Hüsniye D.'nin mallarını satabileceğine dair vekalet veriyor. Bizimle en son 30 Ekim tarihinde konuştu" dedi.

'ANNEM MESAJ ATMAYI BİLMEZ'

Son konuşmanın ardından annesine ulaşamadığını söyleyen Ünüvar "3 Kasım tarihinde annemin telefonundan 'Oğlum ben biraz gecikeceğim. İşlerim uzadı burada' şeklinde bir mesaj geldi. Annem, mesaj atmasını bilmezdi. Ayrıca yazı dili, annemizin söylemlerinden çok farklıydı. Bu mesajı Hüsniye D.'nin yazdığını düşünüyorum. Ondan sonra da annemden bir daha haber alamadık" diye konuştu.

'KAHVALTI HAZIRLAMIŞ, GELİN GİBİ GİYİNMİŞTİ'

Ulaştıkları Hüsniye D.'nin ise kendilerine sürekli 'Anneniz biriyle evlendi. Balayına gitti. Kısa süre sonra gelecek' dediğini anlatan Ünüvar, "Anneme 50 bin TL kredi çektiren bu kadın, bizi sürekli oyaladı" dedi.

Televizyon kanalının canlı yayınına bağlanan Hüsniye D. ise Kerziban Keskin'in kendisini evladı gibi sevdiğini belirterek, "Ekim ayının sonu gibi bir sabah uyandığımda kahvaltı hazırlamış, gelin gibi giyinmişti. 'Neden böyle giyindin?' diye sorduğumda 'H.İ. amcan beni almaya geldi. 9 Mart parkına, onun yanına gidiyorum' dedi. Yanına ilaç poşeti ile kıyafetlerinin olduğu çantayı alıp, gitti. Ondan sonra nereye gittiğini bilmiyorum. Kerziban kendinden yaşça büyük erkeklerle evlenip, onların mallarını alan bir dolandırıcıdır. H.İ.'in de mallarını aldıktan sonra ortaya çıkacaktır. Kerziban ölmedi, 1-2 gün sonra ortaya çıkacak" dedi.

CANLI YAYIN ÖNCESİ İTİRAF ETTİ

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu’nca soruşturma sürdürülürken, bu sabah canlı yayına katılmak için stüdyoya gelen Hüsniye D.'nin arkadaşı Rüstem B., yayın öncesi programı sunan kişiye itirafta bulunacağını söyledi. Kerziban Keskin'in, Hüsniye D. tarafından boğularak öldürüldüğünü ardından cesedin 2 gün evde bekletildiğini öne süren Rüstem B., "Kerziban Keskin'in cesedini ortadan kaldırmak için plan yaptık. Cesedi benzinle evin banyosunda yaktık. Hüsniye D., bu vahşi eylemde başarılı olamayınca cesedi parçalara ayırdı" dedi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Rüstem B.'nin televizyon programcısına söylediklerinin ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yaptı. Rüstem B. ve eşi İnayet B. İstanbul'da, Hüsniye D. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ramazan Ç. ise Antalya'da gözaltına alındı.

YANMIŞ KEMİK PARÇASI BULUNDU

Antalya'da 2,5 aydır haber alınamayan Kerziban Keskin'in öldürüldüğüne ilişkin iddialar üzerine Serik ilçesinde Hüsniye D.’nin gösterdiği 3 ayrı noktada iş makinesi yardımıyla kazı çalışması yapıldı. Kazılan bu bölgelerde sadece birkaç küçük yanmış kemik parçası bulundu ve polis tarafından delil torbasına konuldu.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından ekipler başka bir şey bulamayınca, Antalya Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunan Rüstem B. güvenlik önlemleri altında kazı bölgesine getirildi. Burada Cumhuriyet Savcısı tarafından dinlenen şüphelinin gösterdiği yerlerde kazı çalışması devam ediyor.