4.5'lik deprem uykudan uyandırmıştı: Naci Görür'den 'Adana' açıklaması!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 07:09'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

ÇEVRE İLLERDE DE PANİĞE NEDEN OLDU

7 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu. Deprem anında bazı vatandaşlar korkuyla sokaklara çıktı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası X'ten şu açıklamada bulundu:

"Adana Saimbeyli’de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

NACİ GÖRÜR'DEN "ADANA" AÇIKLAMASI

Korkutan deprem sonrası Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir "Adana" paylaşımı geldi.

X hesabından haritalı bir paylaşım yapan Görür, "Adana, Yeniköy/Saimbeyli’de 4,6 deprem oldu. Deprem Saimbeyli Fay Zonunda. Bu zon sol yönlü, doğrultu atımlı. Yaklaşık 40 km uzunlukta ve 7,0’ye varan fay üretim kapasitesinde. 6 Şubat depremleri ile stres alanı değişimi gösteriyor olabilir. Geçmiş olsun" dedi.