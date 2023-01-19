4-6 yaş Kuran kursları için bakanlık devreye girdi: Para aktarılacak

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 10:48

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 10:48

Dinci vakıf ve derneklerin eğitime dahil edilmesi, dini içerikli seçmeli derslere yönelik baskı, dini eğitime daha fazla kaynak aktarılması ve Diyanet’in eğitim alanında ağırlığının artması tartışmaları sürerken, yeni bir adım da 4-6 yaş Kuran kurslarına yönelik geldi. Eğitimcilerin pedagojik açıdan eleştirdiği ve okul öncesi eğitimin yerine geçirilmeye çalışıldığı belirtilen 4-6 yaş Kuran kursları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da devreye girdi. Bakanlık ve Diyanet, bu kurslarda eğitim alan ekonomik açıdan dezavantajlı ailelerin çocukları için beslenme, temizlik ve eğitimlerine yönelik materyallerin teminine yönelik protokol imzaladı. Her bir çocuk için aylık 150 lira doğrudan Diyanet’e ödenecek. Protokol 5 yıl süreyle geçerli olacak. Halihazırda bu kurslarda 192 bin öğrenci eğitim görüyor.

‘OLUMSUZ SONUÇLAR ÜRETİR’

Eğitimci Özgür Bozdoğan, protokole tepki gösterdi. “4-6 yaş Kuran kursları, okul öncesi eğitimin yerine geçirilerek, eğitimcilerin itirazları, bilim insanlarının uyarılarına karşın yaygınlaştırılmaya çalışılıyor” diyen Bozdoğan, “Bu çaba, Kuran kurslarıyla sınırlı değil. Değerler eğitimi adı altında özellikle okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklara dini dersler verme ısrarı var. 6 yaş altındaki çocukların soyut kavramları algılamasının mümkün olmamasına, soyut kavramlarla düşünememesine rağmen çocukların dini değerlerle buluşturulmasına dönük ciddi gayret var. Bunun, çocuklar üzerinde ciddi olumsuzluklar yaratacağı, çocukların duygu ve düşünce dünyasında, kişisel gelişimlerinde çok ciddi olumsuz sonuçlar üreteceği açık” ifadelerini kullandı.

‘OKUL ÖNCESİ’ VURGUSU

Bu kurslara talep oluşmadığı, yurttaşların tercih etmediği zamanlarda talebin artırılması için çalışmalara başlandığını söyleyen Bozdoğan, şunları kaydetti:

“Kamu kaynaklarını kullanarak, özellikle ekonomik krizin ve yoksulluğun derinden etkilediği geniş kesimlere kimi maddi katkılar sunarak, çocukların kurslara gitmesini sağlamaya yönelik gayret var. Bu kabul edilebilir değil. Çocuklara zarar verebileceğini, duygu dünyasını olumsuz etkileyeceğini bildiğimiz bir uygulama için kamu kaynaklarının kullanılması, kamusal hizmete ve kamunun doğasına aykırı. Kamu kaynakları, eğitime erişemeyen çocuklar için eşit şekilde kullanılmalı. 4-6 arasındaki çocukların temel gereksinimi okul öncesi eğitimdir. Acil şekilde bu uygulamadan vazgeçilmeli.”