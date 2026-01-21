4 araca zarar verip, içlerindeki para ve eşyaları çaldılar: 3 gözaltı

Pedasa Antik Kenti yolunda önceki gün yürüyüş yapmak için bölgeye gelen 5 kişi, kullandıkları 4 aracı yol kenarına park etti.

Yürüyüşün ardından araçlarının bulunduğu alana dönen kişiler, camların kırıldığını, para ve çeşitli eşyaların çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, çevrede inceleme yaparak parmak izi çalışması gerçekleştirdi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Çalışmalar sonucunda şüphelilerin Ö.A., G.Ö. ve H.Ö. olduğu tespit edildi. Dün düzenlenen operasyonla 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ö.A. hakkında 8,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 3 ayrı suçtan arandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.