4 ayrı suçtan aranıyordu: Eş zamanlı operasyonla yakalandı

Bilecik’te 4 ayrı suçtan aranan ve 8 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 10:40
4 ayrı suçtan aranıyordu: Eş zamanlı operasyonla yakalandı
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Bilecik’te Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda; ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’, ‘Hırsızlık’, ‘Mala Zarar Verme’ ‘Konut Dokunulmazlığının İhlali’ suçları olmak üzere toplam 4 ayrı suçtan aranan ve 8 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Yapılan işlemlerin ardından adli makamlarca tutuklanan şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.


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