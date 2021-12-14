4 çocuk yangında hayatını kaybetmişti: İstanbul Valiliği'nden açıklama

14 Aralık 2021 Salı, 09:29

Suriye uyruklu ailenin yaşadığı Üçevler Mahallesi 887. Sokak’taki binanın bodrum katında bulunan dairede elektrikli sobadan kaynaklanan yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın sırasında bir kadın ve bir çocuk itfaiye ekiplerince kurtarılarak Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekiplerce 4 çocuğun ise yangında yaşamını yitirdiği belirlendi. Söndürme çalışmalarının ardından polis ve olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaptı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Saat 02.50 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi 887 Soka'kta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katındaki ikamette yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilerek müdahale edilmiş ve yangın söndürülmüştür. Çıkan yangında yabancı uyruklu 4 çocuk hayatını kaybetmiş, çocukların annesi ve bir çocuk kurtarılmıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi