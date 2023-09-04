4 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 04.09.2023 - 08:06

Güncelleme: 04.09.2023 - 08:06

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (İstanbul ve Balıkesir hariç), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Mersin ve Gümüşhane çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Bolu, Kastamonu, Sinop, ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Bolu, Kastamonu, Sinop ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (İstanbul ve Balıkesir dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 17°C, 28°C

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 25°C

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 18°C, 26°C

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 23°C

Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 19°C, 30°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 22°C, 32°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 18°C, 28°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Adana ve Mersin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 29°C

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 22°C, 31°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 26°C, 32°C

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı kesimleri ile Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 16°C, 24°C

Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 13°C, 24°C

Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 15°C, 25°C

Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 23°C, 27°C

Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile bu akşam saatlerinde Gümüşhane çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 18°C, 29°C

Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 11°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 19°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 24°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 10°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 17°C, 33°C

Az bulutlu

VAN 12°C, 28°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık