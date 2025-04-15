4 gündür kayıp... Cumali'yi arama çalışmaları sürüyor!

Adana'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Cumali'yi arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor.

4 gündür kayıp... Cumali'yi arama çalışmaları sürüyor!
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DHA
Yayınlanma: 15.04.2025 - 10:45

Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’nde tarım işçiliği yapan Karanfil ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi’den, 12 Nisan sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

İşçiler Timi’yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Timi'nin terlikleri, sulama kenarında bulundu.

Sulama kanalı ve çevresinde 250 personelin katılımıyla başlatılan arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanmadı.

Çalışmalar, dördüncü gününde de devam ederken Karanfil Timi, oğlunun bir an önce bulunması için yardım isteyerek gözyaşı döktü.


Etiketler: #Adana #Çocuk #kayıp çocuk #kayıp

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