Sıcaklık değişiminin tarla ve bahçe ürünlerinde kayıplara neden olacağı belirtiliyor: Ülke tarımı ‘don’du

Yayınlanma: 14.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.04.2025 - 04:00

İklim krizinin etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde ve altında seyreden sıcaklıklar tarımı vurdu. Son bir ayda önce Akdeniz, ardından İç Anadolu, Karadeniz ve Ege bölgelerinde yaşanan zirai don, üreticiyi çaresiz bıraktı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Üretimin devamlılığı için üreticilerimizin desteklenmesi ve zor durumda olan çiftçilerimizin yanında olmamız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, “Ülkemiz genelinde son günlerde etkili olan zirai don hadiseleri, birçok bölgemizde tarımsal üretimi olumsuz etkilemiş, özellikle tarla ve bahçe ürünlerinde ciddi kayıplara yol açmıştır. Zarar gören tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, benzer afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi.

Samsun’da “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise zarar gören yerlerin afet bölgesi ilan edilmesi çağrısında bulundu. Bu önerileri hakkında TBMM’ye teklif sunacaklarını belirten Özel, “Ancak göreceksiniz ki iktidar bunu reddedecek” ifadelerini kullandı.

‘ÇEŞİTLİLİĞE YÖNELMEMİZ LAZIM’

Ülke tarımında birçok bölgede “monokültür” olarak tanımlanan tek ürün üretimi olduğunu belirten Tarım Ekonomisi Derneği Başkanı İpek Süer Topuzoğlu, “Örneğin sadece kayısı, sadece fındık üretimi hâkim. Bu sistemler iklim şoklarına karşı aşırı hassas. Çeşitliliğe dayalı üretim sistemleri (polikültür, tarım ormancılığı gibi) don gibi olaylarda zarar riskini yayar ve azaltır” dedi.

İklim yasa tasarısında üretim desenindeki çeşitliliğe teşvik edecek bir vizyon olmadığına dikkat çeken Topuzoğlu, “Agroekoloji, ürün çeşitliliğini artırarak hem ekonomik hem ekolojik direnci güçlendirir. Bu hem çeşit hem de tür anlamında değerlendirilmelidir. Aksi halde her yeni don, kuraklık, dolu olayında kırsalda ekonomik çöküşler ve gıda krizleri kaçınılmaz hale gelecek” uyarısında bulundu.

TARIMSAL PLANLAMA VURGUSU

Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Burak Öztornacı, zirai donun özellikle meyvecilik açısından önemli bir evredeyken yaşandığını belirtti. Ürün zenginliği ve verimliliği yüksek olan deprem bölgesinin, yaralarını sarmaya başlamışken bu durumun yaşanmasının o bölgede daha büyük etkisi olacağını belirten Öztornacı, sorunların kalıcı çözümü için tarımsal sigortacılığın kamu yararı ve gıda güvenliğini baz alan şekilde geliştirilmesi ve de yurtiçi ve yurtdışı ürünlere yönelik tarımsal planlama yapılması gerektiğinin altını çizdi. Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan ise “Yıllık 500 milyon dolar üzerinde gelir elde ettiğimiz kayısının tamamını kaybettik” diye konuştu. Yaşanan don felaketinin etkilerini değerlendiren ekonomist İris Cibre, “Taze meyve sebzede zaten enflasyon çok yüksekti. Bu don olayı hiç iyi olmadı. Zaten zor durumdaki çiftçinin hasadının büyük kısmı satılabilir olmayacak. Bu hem fiyatlara yansıyacak hem de yeni sezonda ekim için sermayeleri kurumuş olacak. Tarımda önemli desteklere acilen ihtiyaç var” dedi.

BİRÇOK ÜRÜN ZARARDA

Son bir ayda farklı yerde yaşanan zirai don nedeniyle Akdeniz’de başta sert çekirdekliler olmak üzere patates, salatalık, marul, kabak, şeftali, kayısı, nektarin, erik ile karpuz, Ege’de ve Trakya’da üzüm bağları, Malatya’da kayısı, Karadeniz Bölgesi’nde fındık, İç Anadolu Bölgesi’nde elma, patates, erken ekilen şekerpancarı, meyve bahçeleri ile birlikte birçok ilde de tarla bitkileri, meyveler büyük zarar gördü.