4 ilde eş zamanlı 'fuhuş' operasyonu: 12 kişi adliyeye sevk edildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Nevşehir merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

4 ilde eş zamanlı 'fuhuş' operasyonu: 12 kişi adliyeye sevk edildi
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İHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 13:16

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen çalışmada Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Nevşehir merkezli Antalya, İstanbul ve Tekirdağ illerinde fuhuş amacıyla çalıştırılan 37 yabancı uyruklu mağdur kadın şahsın bulunduğu tespit edilmesinin ardından Nevşehir, Aksaray, İstanbul ve Kocaeli illerinde fuhşa teşvik ve aracılık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Düzenlenen operasyonda 13 şüpheliden 12’si yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler; emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #fuhuş #Nevşehir

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