Afyonkarahisar’da fuhuş için yer temini yapan firari yakalandı!

Yayınlanma: 27.12.2024 - 12:21

Güncelleme: 27.12.2024 - 12:21

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalara devam ediyor.

Bu çerçevede, hakkında "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan E.A. adlı şahıs, Salar beldesinde ekipler tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.