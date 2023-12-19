4 ilde FETÖ operasyonu... 14 şüpheli gözaltına alındı!
Konya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 17 şüpheliden 14'ü yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3 ŞÜPHELİ ARANIYOR!
Konya, Mersin, Kocaeli ve Karaman'da yapılan eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli, gözaltına alındı.
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalaması çalışmaları sürüyor.
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