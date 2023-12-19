4 ilde FETÖ operasyonu... 14 şüpheli gözaltına alındı!

Konya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 17 şüpheliden 14'ü yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 14:32
4 ilde FETÖ operasyonu... 14 şüpheli gözaltına alındı!
Abone Ol google-news

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR!

Konya, Mersin, Kocaeli ve Karaman'da yapılan eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalaması çalışmaları sürüyor. 


FETÖ/PDY gözaltı kocaeli konya şüpheli Mersin KARAMAN

İlgili Haberler

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon... 10 gözaltı!

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon... 10 gözaltı!
Ankara'da FETÖ soruşturması: 19 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ soruşturması: 19 gözaltı kararı

En Çok Okunan Haberler