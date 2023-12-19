FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon... 10 gözaltı!

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 10:12
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon... 10 gözaltı!
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 4'ü muvazzaf, 2'si eski asker, 6'sı eski askeri okul öğrencisi 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR!

Operasyonda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerin FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer aldıkları iddia edildi.


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