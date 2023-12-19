FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon... 10 gözaltı!
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 4'ü muvazzaf, 2'si eski asker, 6'sı eski askeri okul öğrencisi 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
2 ŞÜPHELİ ARANIYOR!
Operasyonda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Şüphelilerin FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer aldıkları iddia edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidardan önce açıklıyorum...'
- Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
- 'Bu bir operasyon'
- AKP'li isim engelletti, mahkeme sansürü kaldırdı!
- 'Erdoğan bu Bakan'ı görevden almazsan...'
- Japon deprem uzmanı o kent için alarm verdi
- 15 Temmuz’da dağdan mı indiler?
- Canlı yayın katliamının görüntüleri ortaya çıktı!
- Özel'den Yaşar Güler'e tepki!
- Bakanlıktan ‘zorunlu’ fiyat listesi kararı!