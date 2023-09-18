4 ilde FETÖ'nün TSK mahrem yapılanmasına operasyon!

Yayınlanma: 18.09.2023 - 11:40

Güncelleme: 18.09.2023 - 11:42

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin, Konya İl Jandarma Komutanlığı'ndaki adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.