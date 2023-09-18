4 ilde FETÖ'nün TSK mahrem yapılanmasına operasyon!
Konya merkezli 4 ilde, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 4 zanlının gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli 4 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin, Konya İl Jandarma Komutanlığı'ndaki adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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