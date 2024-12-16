Bursa'da acı olay: Üniversiteli Yusuf, motosiklet kazasında can verdi

Bursa'da virajda devrilen motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Yusuf Çakan (23), hayatını kaybetti.

Bursa'da acı olay: Üniversiteli Yusuf, motosiklet kazasında can verdi
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DHA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 14:27

Feci kaza, 14 Aralık’ta sabah saatlerinde Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Yusuf Çakan yönetimindeki 16 BGC 114 plakalı motosiklet, virajda devrildi.

KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan Çakan, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çakan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yusuf Çakan’ın cenazesi toprağa verilmek üzere, memleketi Ağrı’ya gönderildi. 


Etiketler: #Bursa Uludağ Üniversitesi #Bursa

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