Bursa Adliyesi'ndeki saldırıdan acı haber: Uzman çavuşlardan birisi şehit oldu

Bursa'da 6.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği silahlı saldırıda ağır yaralanan uzman çavuş Nurettin Yaşar şehit oldu. 26 yaşındaki Yaşar'ın naaşı yarın törenin ardından memleketine gönderilecek.

Bursa Adliyesi'ndeki saldırıdan acı haber: Uzman çavuşlardan birisi şehit oldu
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İHA
Yayınlanma: 14.12.2024 - 22:35

Bursa Adliyesi'nde dün görülen öldürmeye teşebbüs davasında, duruşmaya tekerlekli sandalye ile gelen müşteki Tolga Ergün'ün emekli güvenlik görevlisi babası Kemal Ergün, davanın sanıkları Mert Akça ile babası Köksal Akça'yı silahla vurarak öldürmüştü. Saldırı anında Cezaevi Bölük Komutanlığı'nda görevli Nurettin Yaşar ile silah arkadaşı Uğur Bulut da başlarına isabet eden mermi ile ağır yaralanmıştı.

Hastanede tedavi altında olan Nurettin Yaşar doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Yaşar'ın naaşı yarın Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılacak olan cenaze merasimi sonrası Yenişehir Havaalanı'ndan uğurlama töreni ile memleketi Adana'ya gönderilecek.

"BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok üzgünüz. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

 


Etiketler: #Şehit #yenişehir #Adliye

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