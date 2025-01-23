4 kadın, Bolu'daki otel yangınında iş cinayetinde öldü: 'Patronları daha fazla kar yapmak için...'
Bolu Kartalkaya'da ihmaller nedeniyle hayatını kaybeden 78 kişinin 4'ü otelde çalışan kadın işçilerdi.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Bolu Kartalkaya'daki Grant Kartal Otel'de yaşamını yitirenler arasında bulunan otel çalışanlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
İSİG tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:
"GÖZ YUMULDUĞU İÇİN HAYATLARINI KAYBETTİLER"
"Eslem, Esra, Şevval ve Dilara.. Bolu Kartalkaya'da çalıştıkları Grand Kartal Oteli'nde patronları daha fazla kar yapmak için önlem almadığı ve kamu otoritesinin denetim yapmayarak buna göz yumduğu için çıkan yangında hayatlarını kaybettiler. Unutmayacağız, unutturmayacağız.."
Eslem, Esra, Şevval ve Dilara..— İSİG Meclisi (@isigmeclisi) January 23, 2025
Bolu Kartalkaya'da çalıştıkları Grand Kartal Oteli'nde patronları daha fazla kar yapmak için önlem almadığı ve kamu otoritesinin denetim yapmayarak buna göz yumduğu için çıkan yangında hayatlarını kaybettiler..
Unutmayacağız, unutturmayacağız.. pic.twitter.com/1d8NowbODZ
En Çok Okunan Haberler
-
- TCMB faiz kararı açıklandı!
- Otel yangını faciasında can kaybı arttı!
- ‘İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye...'
- Pul biberin içinden bakın ne çıktı!
- İspanya'da gündem Arda Güler
- 'O masadan Sayın Bakan istifa ederek kalkacak'
- Yürürlüğe giren yönetmelik yargıya taşındı
- ‘Turizm belgeli işletmelerin denetimi bakanlığa aittir’
- Güvenlik görevlisi çalıştığı bankada intihar etti
- Orhan Gencebay'ın yangın faciası açıklaması tepki çekti!