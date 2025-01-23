4 kadın, Bolu'daki otel yangınında iş cinayetinde öldü: 'Patronları daha fazla kar yapmak için...'

Yayınlanma: 23.01.2025 - 18:37

Güncelleme: 23.01.2025 - 18:41

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Bolu Kartalkaya'daki Grant Kartal Otel'de yaşamını yitirenler arasında bulunan otel çalışanlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

İSİG tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"GÖZ YUMULDUĞU İÇİN HAYATLARINI KAYBETTİLER"

"Eslem, Esra, Şevval ve Dilara.. Bolu Kartalkaya'da çalıştıkları Grand Kartal Oteli'nde patronları daha fazla kar yapmak için önlem almadığı ve kamu otoritesinin denetim yapmayarak buna göz yumduğu için çıkan yangında hayatlarını kaybettiler. Unutmayacağız, unutturmayacağız.."