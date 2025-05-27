4 kardeşten 1'i hayatını kaybetmişti: Teknedeki faciada kahreden gerçek ortaya çıktı!

Kırşehir’in Kaman ilçesinde Hirfanlı Baraj göletine açılan, içinde 4 kardeşin bulunduğu 'İsa Reis' adlı teknede facia yaşandı.

Balıkçılık yapan dört kardeşler İsa, Sezer, Soner ve Uğur Laçin balık tutmak için baraja geldi. Tekneye binip gölete açılan 4 kardeşin avladıkları balıkları yüklemek istedikleri sırada tekne alabora oldu.





BİRİNİN DURUMU KRİTİK

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edilirken, kardeşlerden 3’ü hastaneye kaldırıldı. İsa Laçin’in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Sezer Laçin'in de hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

KARDEŞLERİNİ KURTARIRKEN ÖLMÜŞ

Faciadaki acı gerçek ise daha sonra ortaya çıktı. Hayatını kaybeden İsa Laçin’in kardeşleri Enes, Sezer ve Uğur Laçin'i boğulmaktan kurtardıktan sonra üzerindeki balıkçı kıyafetinin ağırlığıyla birlikte suyun dibine doğru battığı ve boğulduğu ifade edildi.