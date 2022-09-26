4. kattan düşmüştü: Sevcan Demir olayında yeni gelişme

26 Eylül 2022 Pazartesi, 13:17

İstanbul Esenyurt'ta 9 Mart 2021'de Sevcan Demir 4. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin Demir'in aynı evde yaşadığı Kenan Daniş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Daniş'in yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Kenan Daniş tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada müştekiler Coşkun Demir, Çetin Demir, Seyran Tosun, Çetin Can Kalaycıoğlu, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

"O GÜN İNTİHARA MEYİLLİ OLDUĞUNA DAİR DELİL YOKTUR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı beyanında, “El yazısının maktule ait olduğu çıkmışsa da, ya eski tarihlidir ya da baskı altında yazılmıştır. Dosyadaki fotoğraflar eski tarihlidir. O gün intihara meyilli olduğuna dair delil yoktur. Ayrıca sanığın maktule söz sana bir daha zarar vermeyeceğim şeklindeki mesajları ve daha önce zarar verdiği göz önüne alındığında eylemi gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır" dedi.

Sanık avukatı beyanında ise, “Müvekkilimin aşamada verdiği savunma ve beyanları çelişkili değildir. Müvekkilimin o gün orada bulunmasının sebebi maktulün kendisine zarar vermesini engellemek içindir. Olay gününden 5 gün öncesinde maktulün bileklerini kestiği fotoğraflar mevcuttur. Ancak katılan ve tanıklar önceki beyanlarında bunları yalanlamıştır. Aralarındaki her ayrılıktan sonra maktul kendisine zarar vermektedir. İlişki bu şekilde devam etmektedir” diye konuştu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, mütalaada, sanık ve maktulün birbirlerine karşılıklı müessir fiilde bulundukları, gerek sanığın gerekse taraflara ait raporlarda yaralama eyleminin sabit olduğunu belirtti. Mütalaada, "Sanık alınan savunmasında her ne kadar atılı suçlamayı kabul etmemiş ise de, sanık Kenan Daniş’in maktul ile kavga ettikten sonra maktulü balkondan atmak suretiyle üzerine atılı ‘kasten öldürme’ suçunu işlediği beyanlardan, otopsi raporundan tüm dosya incelendiğinde anlaşılmaktadır" denildi.

Cumhuriyet Savcısı sanık Kenan Daniş için ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapsini talep etti. Mahkeme heyeti, Daniş’in tutukluluk halinin devamına ve taraf avukatlarının esas hakkında savunma yapmaları için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kenan Daniş'in ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Öte yandan Kenan Daniş ilk duruşmada Sevcan Demir'i öldürmediğini savunmuştu.