Kayseri'de şüpheli kadın ölümü: 13. kattan düştü
Kayseri'de yaşadığı apartmanın 13. katından düşen kadın hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde oğluyla yaşayan Ş.Ö. (66), 14 katlı binanın 13. katındaki evinin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ş.Ö'nün öldüğünü belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ş.Ö'nün cenazesi hastane morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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