Kayseri'de şüpheli kadın ölümü: 13. kattan düştü

Kayseri'de yaşadığı apartmanın 13. katından düşen kadın hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:40
Kayseri'de şüpheli kadın ölümü: 13. kattan düştü
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Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde oğluyla yaşayan Ş.Ö. (66), 14 katlı binanın 13. katındaki evinin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ş.Ö'nün öldüğünü belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ş.Ö'nün cenazesi hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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