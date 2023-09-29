4 kez beraat eden Pınar Selek yeniden yargılanıyor! Dava gelecek seneye ertelendi

Yayınlanma: 29.09.2023 - 16:05

Güncelleme: 29.09.2023 - 16:05

Pınar Selek'in 1998'de Mısır Çarşısı'nda 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın 2. duruşması bugün Çağlayan Adliyesi’nde görüldü.

Sosyolog Pınar Selek, söz konusu davada müebbet hapis istemiyle 5. kez yargılanıyor.

"BİR KİŞİ KAÇ KEZ BERAAT EDER?"



Duruşma öncesi Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak üzere toplanan Pınar Selek’in arkadaş ve avukatları polis ablukasına alındı. Daha sonra adliye merdivenlerinde basın açıklaması gerçekleştiren Pınar Selek destekçileri, polis ablukasına tepki gösterdi ve “Bir kişi kaç kez beraat eder?” Diye sordu.

Mahmeke heyeti mütalaanın ardından Pınar Selek’in savunmasının yurtdışında olması sebebiyle alınmadığını gerekçe göstererek yakalama kararının ve kırmızı bültenle aranmasının devamına ancak eksiklerin tamamlanması için beklenmesine karar verdi.

Ayrıca Ceza Usül Kanunu gerekçe gösterilerek Pınar Selek’in adli istinabe (adli yardımlaşma) yoluyla ifadesinin alınması talebi reddedildi.

"SAHTE BELGELERLE AÇILMIŞ BİR DAVA"



Duruşma esnasında söz alan Pınar Selek’in babası, Avukat Alp Selek, “25 yıl oldu. Bu dava açıldığında doğan çocuklar avukat oldu ve Pınar’ı savunuyor. Bu sahte belgelerle açılmış bir davadır” dedi.

Davanın diğer tanığı olan Abdülmecit Öztürk’ün avukatı Mehmet Erbil ise, “Birçok kez beraat kararı verildi ve Yargıtay tarafından bozuldu. Müvekkilim kesinleşen 12 yıl 6 aylık cezanın infazı olan 9 yılı zaten cezaevinde geçirmiştir. Yakalama kararı orantısızdır” ifadelerini kullandı.

Duruşmaya katılan Paris Barosu’na kayıtlı avukatlar da savunmalarını sundu. Pınar Selek’in bir demokrasi sembolüne dönüştüğünü ve beraat etmesi gerektiğini öne süren avukatlar, mahkeme heyetine davanın ne zaman sonuçlanacağını öngördüklerini sordu ve dava sonuçlanana kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

Bir sonraki duruşma 28 Haziran 2024, saat 14.00’e ertelendi. Pınar Selek daha önce aynı suçlama ile yargılandığı 4 davadan beraat etmişti.