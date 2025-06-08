4 kişi hayatını kaybetmişti: Diyarbakır’daki yangın faciasında yeni gelişme

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde
bulunan 13 katlı Rojava sitesinde, 5 Haziran'da çıkan yangınla ilgili
soruşturma sürüyor.
Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve
Elif Çavdar'ın (4) hayatını kaybettiği yangınla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet
Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, binanın müteahhidi, şantiye
şefi ve yöneticisi ile yapı denetim sorumlusu ve 1 şüpheli gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gözaltına alınan 5 şüpheli, Emniyet’teki sorgu işlemlerinin
tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.