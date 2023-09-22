4 kişi ölmüştü... Kaza anına dair görüntüler ortaya çıktı!

Yayınlanma: 22.09.2023 - 14:05

Güncelleme: 22.09.2023 - 14:05

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde saat 03.45 sıralarında feci bir kaza yaşandı.

İddiaya göre; adı öğrenilemeyen sürücü, kullandığı 34 EPG 224 plakalı otomobil ile Mehmet Akif Caddesi'nde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, köprünün beton bloğuna çarptı.

Kazada Uğur Tunç (33), Halil İbrahim Eşiyok (22), Emirhan Ünal (21) ve kimliği tespit edilemeyen 1 otomobilde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 1 kişi ise, ambulansla çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldıı. Adı öğrenilemeyen yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OTOMOBİLDE 2 TABANCA BULUNDU!

Kaza yapan otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, 2 adet tabancı buldu. Kaza sonrası ölen kişilerin cansız bedenleri cenaze araçlarıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobil köprünün beton bloğuna çarpıyor.