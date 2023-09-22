Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza... Yaralılar var!

Yayınlanma: 22.09.2023 - 12:05

Güncelleme: 22.09.2023 - 12:05

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde N.A. idaresindeki 25 LA 774 plakalı otomobil, otoyolun İstanbul istikameti Kandıra ilçesi Yağcılar mevkisinde bariyere saplandı.

Yaklaşık 25 metre sürüklendikten sonra duran otomobil yanmaya başladı.

Sürücü ile beraberindeki F.A. ve M.Ş. kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan 3 kişi sağlık personelince Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.