4 kişinin öldüğü kazada 19 yaşındaki sürücü gözaltında

Batman’da düğün çıkışı 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 19 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 13:02
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Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, Batman-Siirt yolunda meydana gelen trafik kazasında olay yerine derhal sağlık, emniyet ve jandarma ekiplerinin intikali sağlandığı, sürücü M.A.A. (19) idaresindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari araç ile yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu ölümlü trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, kazaya karışan sürücünün kaza sonrasında aracını olay yeri yakınındaki bir akaryakıt istasyonuna park ederek, başka bir araçla güvenlik güçlerine teslim olduğu, Beşiri İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen M. A. A.’nın jandarmadaki sorgusu sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan, M.A.A’nın plakasız araç kullandığı, çakarlı araç kullanma, hız limitini aşma ve zorunlu trafik sigortasız araç kullanma gibi farklı ihlallerden ceza yediği öğrenildi.


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