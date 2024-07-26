Batman Dönüyor filminin konusu ne? Batman Dönüyor filminin oyuncuları kim?
Batman Dönüyor (Batman Returns) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Batman Dönüyor filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Batman Dönüyor filminin konusu ne? Batman Dönüyor filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Batman Dönüyor filminin yönetmen koltuğunda Tim Burton oturuyor. Filmin senaristliğini Bob Kane ve Daniel Waters üstleniyor. Peki, Batman Dönüyor filminin konusu ne? Batman Dönüyor filminin oyuncuları kim?
BATMAN DÖNÜYOR FİLMİNİN KONUSU NE?
İlk filmde karanlığın dozunu arttıran Burton, başından sonuna kadar kötücül ve gerilim dolu bir film ortaya çıkarmıştı. Bu kez Batman'in (Michael Keaton) karşısında Kedi Kadın (Michelle Pfeiffer) ve Penguen (Danny DeVito) var.
BATMAN DÖNÜYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Michael Keaton
Danny DeVito
Michelle Pfeiffer
Christopher Walken
Michael Gough
Andrew Bryniarski
Michael Murphy
Pat Hingle
Jan Hooks
Anna Katarina
Rick Zumwalt
John Strong
Steve Witting
Cristi Conaway
BATMAN DÖNÜYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Batman Dönüyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.
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