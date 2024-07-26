Yayınlanma: 26.07.2024 - 17:46

Güncelleme: 26.07.2024 - 17:46

Batman Dönüyor filminin yönetmen koltuğunda Tim Burton oturuyor. Filmin senaristliğini Bob Kane ve Daniel Waters üstleniyor. Peki, Batman Dönüyor filminin konusu ne? Batman Dönüyor filminin oyuncuları kim?

BATMAN DÖNÜYOR FİLMİNİN KONUSU NE?

İlk filmde karanlığın dozunu arttıran Burton, başından sonuna kadar kötücül ve gerilim dolu bir film ortaya çıkarmıştı. Bu kez Batman'in (Michael Keaton) karşısında Kedi Kadın (Michelle Pfeiffer) ve Penguen (Danny DeVito) var.

BATMAN DÖNÜYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Michael Keaton

Danny DeVito

Michelle Pfeiffer

Christopher Walken

Michael Gough

Andrew Bryniarski

Michael Murphy

Pat Hingle

Jan Hooks

Anna Katarina

Rick Zumwalt

John Strong

Steve Witting

Cristi Conaway

BATMAN DÖNÜYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Batman Dönüyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.