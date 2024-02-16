4 kişiyi yağmalamışlardı… Operasyonla yakalandılar

Kocaeli'de 4 kişiyi yağmalayan 4 şüpheli polis ekiplerinin operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 21:55
4 kişiyi yağmalamışlardı… Operasyonla yakalandılar
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Edinilen bilgiye göre, 7 Aralık 2023 tarihinde Körfez ve Derince ilçelerinde H.Ç., A.Ç., E.Ç. ve S.Ç. isimli şahıslara yönelik yağma olayı yaşandı. 

Şüpheliler kaçarken mağdurlar polise şikayette bulundu. Araştırma yapan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelileri tespit etti. 

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Polis ekiplerinin operasyonu neticesinde 4 şüpheli dün İstanbul'da yakalandı. 

Gözaltına alınan Y.Ü. ve E.B.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Ü.E. ve M.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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