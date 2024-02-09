İngiliz askerleri yağmalamıştı: 150 yıllık tarihi eserler iade edildi

ABD'deki Fowler Müzesi'nin, Gana'nın Asante Kraliyeti'ne ait Avrupa'ya kaçırılan 150 yıllık 7 tarihi eseri ülkeye iade ettiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 15:01
İngiliz askerleri yağmalamıştı: 150 yıllık tarihi eserler iade edildi
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Aralarında siyah altın kolye, kraliyet altın tacı ve bir taburenin bulunduğu 7 tarihi eserin iadesi için Ashanti vilayetinin başkenti Kumasi'deki Manhyia Sarayı'nda tören düzenlendi.

Asante Kralı 2. Otumfuo Osei Tutu, törende yaptığı konuşmada, iade edilen eserlerin Asante halkını birleştirmeye yardımcı olacağını belirtti.

Eserlerin iade edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tutu, "Bu, yıllar önce İngilizler bize saldırıp hazinelerimizi yağmaladığında yaşananları doğruluyor. Krallığa barış ve kalkınma getirmek için birlik içinde kalalım" dedi.

Gana'da 1874'deki Sagrenti Savaşı'nda İngiliz askerleri tarafından yağmalanan söz konusu eserler, 1965'ten beri ABD'deki Fowler Müzesi'nde sergileniyordu.

Gana'ya ait sömürge öncesi ve kolonyal dönemde kaçırılan yüzlerce tarihi eser, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde yer alıyor.

Son zamanlarda Gana, sömürge döneminde kaçırılan tarihi eserlerin ait olduğu ülkeye geri gönderilmesi konusundaki ısrarını sürdürüyor.


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