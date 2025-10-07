4 kız öğrencisine tacizde bulunduğu iddia edilen antrenöre beraat: Çocukların 'rızası olabilir' denildi!

Elazığ’da bir spor kulübünde 12-14 yaş aralığında dört kız öğrencisine tacizde bulunduğu iddia edilen hentbol antrenörü İ.B.’nin yargılandığı davada beraat ettiği ortaya çıktı.

Geçen yıl nisan ayında tutuklanan antrenörün ilk yargılamada beraat ettiği ardından 27 ay hapis cezası aldığı ancak bir üst mahkemenin “rıza olabilir” gerekçesiyle kararı bozarak dosyayı yerel mahkemeye gönderdiği belirtildi.

Bugün yapılan yeniden yargılama sonucunda sanık hakkında beraat kararı verildi.

“Dosyada yazışmalar, ses kayıtları ve tanık beyanlarına rağmen verilen karar, istismarı meşrulaştırmakta, çocuğun üstün yararını yok saymaktadır” diyen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Dernek avukatlarından Çisel Demirkan Sakallı, Cumhuriyet’e konuştu.

Sakallı, “Çocuklardan bir tanesinin istismarı CİMER yoluyla şikayet etmesi sonucu süreç başladı. Dosyaya ses kaydı, mesaj kayıtları, tanık beyanları yer aldı. Mesaj kayıtlarında sanık İ.B., hakkındaki iddiaları kabul edip özür dilediğini şeytana uyduğunu dile getirdi ama ne yazık ki ilk derece mahkemesi, neredeyse alt sınıra yakın bir ceza ile bunu 'sarkıntılık' olarak değerlendirdi. İtirazımızın ardından dosya İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi ama mahkeme, dosyada çocukların rızası olabileceğine dair bazı kelimeleri cımbızlayarak dosyayı geri gönderdi” dedi.

ÖDÜL GİBİ CEZALAR

“Bugün istinaf kararından sonraki ilk yargılama yapıldı ve ne yazık ki rıza kavramı da dile getirilerek beraat kararı verildi” diyen Sakallı, “Bu karar çocukların hem toplumsal hem de adalete karşı olan güven duygularını zedeledi. Uluslararası sözleşmeleri dikkate almıyoruz, çocukların haklarını onları koruma yükümlülüklerimizi dikkate almıyoruz ve ortaya korkunç yargı kararları çıkıyor. Yargı kararlarıyla sanıkları ödüllendiriyoruz ve onlara bu durum cesaret veriyor. Biz dernek olarak mücadele etmeye ve hesap sormaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.