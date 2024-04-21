4 milyar yıllık gizemi çözen Türk fizikçi Furkan Öztürk ‘motivasyon’ kaynağını açıkladı

Yayınlanma: 21.04.2024 - 08:09

Güncelleme: 21.04.2024 - 08:09

Türk fizikçi Furkan Öztürk, bilimin 175 yıldır çözemediği 4 milyar yıl önce yaşamın nasıl başladığına dair gizemi ortaya çıkardığı "çığır açıcı" keşfi ile Harvard Üniversitesi tarafından ödüle layık görüldü.

Öztürk'ün sahibi olduğu Harvard Üniversitesi Fizik Bölümünün "Gertrude ve Maurice Goldhaber" ödülü, her yıl deneysel ve teorik alanda çalışan üstün nitelikli az sayıdaki araştırmaya imza atan doktora öğrencilerine veriliyor.

Öztürk, ödülün ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ‘motivasyon’ kaynağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinin bulunduğu paylaşım şu şekilde:

“İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Nezaketini esirgemeyen herkese tek tek cevap verdim varsayınız.

En çok da gençlerden yazan oluyor. Bilime ve sanata meraklı gençler, işinizi çok sevmek ve onu çok iyi yapmaya gayret göstermek çok önemli.

Umarım bir nebze de olsa size motivasyon sağlayabilmişimdir ama asıl motivasyon kaynağı burada:”