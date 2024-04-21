4 milyar yıllık gizemi çözen Türk fizikçi Furkan Öztürk ‘motivasyon’ kaynağını açıkladı
4 milyar yıl önce yaşamın nasıl başladığına dair gizemi ortaya çıkardığı keşfiyle Harvard Üniversitesi tarafından ödüle layık görülen Türk fizikçi Furkan Öztürk, ‘motivasyon’ kaynağını paylaştı.
Türk fizikçi Furkan Öztürk, bilimin 175 yıldır çözemediği 4 milyar yıl önce yaşamın nasıl başladığına dair gizemi ortaya çıkardığı "çığır açıcı" keşfi ile Harvard Üniversitesi tarafından ödüle layık görüldü.
Öztürk'ün sahibi olduğu Harvard Üniversitesi Fizik Bölümünün "Gertrude ve Maurice Goldhaber" ödülü, her yıl deneysel ve teorik alanda çalışan üstün nitelikli az sayıdaki araştırmaya imza atan doktora öğrencilerine veriliyor.
Öztürk, ödülün ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ‘motivasyon’ kaynağını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinin bulunduğu paylaşım şu şekilde:
“İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Nezaketini esirgemeyen herkese tek tek cevap verdim varsayınız.
En çok da gençlerden yazan oluyor. Bilime ve sanata meraklı gençler, işinizi çok sevmek ve onu çok iyi yapmaya gayret göstermek çok önemli.
Umarım bir nebze de olsa size motivasyon sağlayabilmişimdir ama asıl motivasyon kaynağı burada:”
İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Nezaketini esirgemeyen herkese tek tek cevap verdim varsayınız.— Ş. Furkan Öztürk (@SFurkanOzturk61) April 20, 2024
En çok da gençlerden yazan oluyor. Bilime ve sanata meraklı gençler, işinizi çok sevmek ve onu çok iyi yapmaya gayret göstermek çok önemli.
Umarım bir nebze de olsa size… pic.twitter.com/ov1kUnMHIp
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD duyurdu: Tokat'ta korkutan deprem!
- Canlı yayında İmamoğlu anons edildi
- İstiklal Caddesi'nde yeni dönem başlıyor
- AKP Grup Başkanı Güler'den partiyi karıştıracak iddia
- Emeklilere refah paketinin ayrıntıları belli oldu
- Metin Akpınar'ın kızlarına bakan komşu konuştu
- Şimşek'in 'kısıtlamaları' belli oldu!
- Savcılıktan ‘Sayıştay’ şartı!
- Türk fizikçi ‘motivasyon’ kaynağını açıkladı!
- Rus şirket icralık oldu