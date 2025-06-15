Cumhuriyet Gazetesi Logo
4 milyondan fazla abonesi var... Tatil yapan kadınların görüntülerini izinsiz şekilde yayımlayan kişiye gözaltı!

4 milyondan fazla abonesi var... Tatil yapan kadınların görüntülerini izinsiz şekilde yayımlayan kişiye gözaltı!

15.06.2025 10:54:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
4 milyondan fazla abonesi var... Tatil yapan kadınların görüntülerini izinsiz şekilde yayımlayan kişiye gözaltı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kadın ve kız çocuklarına ait özel görüntüleri yayınlayan 53 yaşındaki Bora K., 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bora K.'nin sosyal medya uygulaması olan Youtube kanalında, tatil yörelerinde turistlerin bikinili görüntülerini çekip yakınlaştırarak paylaştığı tespit etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında turistlere ait özel görüntüleri yayınlayan sosyal medya fenomeni Bora K.'nin adresi belirlendi.

4 MİLYONDAN FAZLA ABONESİ VAR

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 4 milyon 870 bin takipçili Bora K., dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu. 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınan Bora K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 


İlgili Konular: #tatil #gözaltı #youtube