4 Nisan 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri

4 Nisan 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 10:52
4 Nisan 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri
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Oruç tutan yurttaşlar iftarın saat kaçta olduğunu merak ediyor. Ramazan ayı başladı. Ramazan'ın ilk orucu 23 Mart 2023'te tutulmaya başlandı. Peki, 4 Nisan iftar saatleri kaç? 

"Adana", "Adıyaman", "Afyonkarahisar", "Ağrı", "Aksaray", "Amasya", "Ankara", "Antalya", "Ardahan", "Artvin", "Aydın", "Balıkesir", "Bartın", "Batman", "Bayburt", "Bilecik", "Bingöl", "Bitlis", "Bolu", "Burdur", "Bursa", "Çanakkale", "Çankırı", "Çorum", "Denizli", "Diyarbakır", "Düzce", "Edirne", "Elazığ", "Erzincan", "Erzurum", "Eskişehir", "Gaziantep", "Giresun", "Gümüşhane", "Hakkâri", "Hatay", "Iğdır", "Isparta", "İstanbul", "İzmir", "Kahramanmaraş", "Karabük", "Karaman", "Kars", "Kastamonu", "Kayseri", "Kilis", "Kırıkkale", "Kırklareli", "Kırşehir", "Kocaeli", "Konya", "Kütahya", "Malatya", "Manisa", "Mardin", "Mersin", "Muğla", "Muş", "Nevşehir", "Niğde", "Ordu", "Osmaniye", "Rize", "Sakarya", "Samsun", "Şanlıurfa", "Siirt", "Sinop", "Sivas", "Şırnak", "Tekirdağ", "Tokat", "Trabzon", "Tunceli", "Uşak", "Van", "Yalova", "Yozgat", "Zonguldak" iftar vakitleri.

İSTANBUL   ---   04.04.2023   ---   19:38:00

ANKARA   ---   04.04.2023   ---   19:22:00

İZMİR   ---   04.04.2023   ---   19:44:00

ADANA   ---   04.04.2023   ---   19:10:00

ADIYAMAN   ---   04.04.2023   ---   18:59:00

AFYONKARAHİSAR   ---   04.04.2023 19:30:00

AĞRI   ---   04.04.2023   ---   18:41:00

AKSARAY   ---   04.04.2023   ---   19:16:00

AMASYA   ---   04.04.2023   ---   19:10:00

ANTALYA   ---   04.04.2023   ---   19:28:00

ARDAHAN   ---   04.04.2023   ---   18:43:00

ARTVİN   ---   04.04.2023   ---   18:47:00

AYDIN   ---   04.04.2023   ---   19:40:00

BALIKESİR   ---   04.04.2023   ---   19:41:00

BARTIN   ---   04.04.2023   ---   19:25:00

BATMAN   ---   04.04.2023   ---   18:47:00

BAYBURT   ---   04.04.2023   ---   18:53:00

BİLECİK   ---   04.04.2023   ---   19:33:00

BİNGÖL   ---   04.04.2023   ---   18:50:00

BİTLİS   ---   04.04.2023   ---   18:44:00

BOLU   ---   04.04.2023   ---   19:27:00

BURDUR   ---   04.04.2023   ---   19:31:00

BURSA   ---   04.04.2023   ---   19:37:00

ÇANAKKALE   ---   04.04.2023   ---   19:48:00

ÇANKIRI   ---   04.04.2023   ---   19:19:00

ÇORUM   ---   04.04.2023   ---   19:14:00

DENİZLİ   ---   04.04.2023   ---   19:35:00

DİYARBAKIR   ---   04.04.2023   ---   18:51:00

DÜZCE   ---   04.04.2023   ---   19:29:00

EDİRNE   ---   04.04.2023   ---   19:48:00

ELAZIĞ   ---   04.04.2023   ---   18:55:00

ERZİNCAN   ---   04.04.2023   ---   18:55:00

ERZURUM   ---   04.04.2023   ---   18:48:00

ESKİŞEHİR   ---   04.04.2023   ---   19:31:00

GAZİANTEP   ---   04.04.2023   ---   19:02:00

GİRESUN   ---   04.04.2023   ---   19:00:00

GÜMÜŞHANE   ---   04.04.2023   ---   18:56:00

HAKKARİ   ---   04.04.2023   ---   18:37:00

HATAY   ---   04.04.2023 19:06:00

IĞDIR   ---   04.04.2023   ---   18:37:00

ISPARTA   ---   04.04.2023   ---   19:29:00

KAHRAMANMARAŞ   ---   04.04.2023   ---   19:04:00

KARABÜK   ---   04.04.2023   ---   19:24:00

KARAMAN   ---   04.04.2023   ---   19:18:00

KARS   ---   04.04.2023   ---   18:41:00

KASTAMONU   ---   04.04.2023   ---   19:19:00

KAYSERİ   ---   04.04.2023   ---   19:10:00

KİLİS   ---   04.04.2023   ---   19:03:00

KIRIKKALE   ---   04.04.2023   ---   19:19:00

KIRKLARELİ   ---   04.04.2023   ---   19:46:00

KIRŞEHİR   ---   04.04.2023   ---   19:16:00

KOCAELİ   ---   04.04.2023   ---   19:34:00

KONYA   ---   04.04.2023   ---   19:22:00

KÜTAHYA   ---   04.04.2023   ---   19:33:00

MALATYA   ---   04.04.2023   ---   18:59:00

MANİSA   ---   04.04.2023   ---   19:43:00

MARDİN   ---   04.04.2023   ---   18:48:00

MERSİN   ---   04.04.2023   ---   19:12:00

MUĞLA   ---   04.04.2023   ---   19:38:00

MUŞ   ---   04.04.2023 18:46:00

NEVŞEHİR   ---   04.04.2023   ---   19:13:00

NİĞDE   ---   04.04.2023   ---   19:13:00

ORDU   ---   04.04.2023   ---   19:02:00

OSMANİYE   ---   04.04.2023   ---   19:06:00

RİZE   ---   04.04.2023   ---   18:52:00

SAKARYA   ---   04.04.2023   ---   19:32:00

SAMSUN   ---   04.04.2023   ---   19:09:00

ŞANLIURFA   ---   04.04.2023   ---   18:56:00

SİİRT   ---   04.04.2023   ---   18:44:00

SİNOP   ---   04.04.2023   ---   19:14:00

ŞIRNAK   ---   04.04.2023   ---   18:42:00

SİVAS   ---   04.04.2023   ---   19:05:00

TEKİRDAĞ   ---   04.04.2023   ---   19:44:00

TOKAT   ---   04.04.2023   ---   19:07:00

TRABZON   ---   04.04.2023   ---   18:55:00

TUNCELİ   ---   04.04.2023   ---   18:54:00

UŞAK   ---   04.04.2023   ---   19:35:00

VAN   ---   04.04.2023   ---   18:39:00

YALOVA   ---   04.04.2023   ---   19:37:00

YOZGAT   ---   04.04.2023   ---   19:14:00

ZONGULDAK   ---   04.04.2023   ---   19:27:00


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