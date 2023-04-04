Bugün iftarda ne pişirsem? 13. gün iftar menüsü

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 09:17

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 09:17

Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 13. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 13. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…

KARNABAHAR ÇORBASI

Malzemeler

1 adet karnabaharın yarısı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 yumurtanın sarısı

3 yemek kaşığı yoğurt

Yarım limonun suyu

1 litre su

Tuz, pul biber, karabiber

Üzeri için

Maydanoz

Küçük karnabahar parçaları





Yapılışı



Öncelikle karnabaharın yapraklarını temizleyip, ikiye bölün. Yarısını bütün olarak yumuşayana kadar haşlayın. Suyunu süzüp küçük parçalara ayırın. Çorba tenceresinde tereyağını eritip unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Haşalanan karnabaharları ve 1 litre suyu ekleyip, koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. Karnabahar yumuşak bir sebze olduğundan çorbayı karıştırırken, ezilir. Daha pürüzsüz olmasını istiyorsanız, blender’dan geçirebilirsiniz. Diğer tarafta terbiyesi için bir kasede yoğurt, yumurta sarısı ve limon suyunu iyice çırpın. Kesilmemesi için çorba suyundan bir kepçe alıp terbiyeye ekleyin ve hızlıca çırpın. Terbiyeyi çorbaya yavaş yavaş ekleyip hızlıca karıştırın. Tuzunu, karabiberi ve pul biberi ekleyin. Sürekli karıştırarak bir taşım kaynatın ve altını kapatın. Servis esnasında maydanoz ve ayırdığınız küçük karnabahar parçalarından kullanabilirsiniz. İftar için çorbanız hazır, afiyet olsun.

ANNE USULÜ BİBER DOLMASI

Malzemeler

Yarım kg dolmalık biber

1 su bardağı pirinç

1 adet büyük boy soğan

2 adet domates

2 yemek kaşığı salça

Maydanoz

Karabiber, tuz, nane

Yarım çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı sıcak su



Yapılışı



Dolmalık biberlerin içlerini temizleyip, kenara alın. Domates ve soğanları küçük küçük doğrayıp, derin bir kaba alın. Sonra salça, pirinç, karabiber, maydanoz, tuz, sıvı yağ ve naneyi ekleyip pişirme işlemi yapmadan, iyice karıştırın. Daha sonra bu harcı üzerinde boşluk kalacak şekilde biberlere tek tek doldurun. Biberleri yan yana tencereye dizin. Harcı yaptığınız kabın içerisine sıcak su ve 1 yemek kaşığı salça ekleyip, eritin. Bu karışımı biberlerin üstüne gelmeyecek şekilde tencereye, biberlerin yarısına kadar dökün. Küçük parçalar halinde domatesleri kesip, biberlerin üst kısımlarını kapatın. En son zeytinyağını gezdirip, kısık ateşte dolmalar suyunu çekene kadar pişirin. İftar için biber dolmanız hazır, afiyet olsun.

ZEYTİNYAĞLI PIRASA

Malzemeler

Yarım kg pırasa

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 adet havuç

1 adet kuru soğan

1yemek kaşığı pirinç

Yarım limon suyu

1 adet domates

1 çay kaşığı şeker

1 su bardağı sıcak su

Tuz



Yapılışı



Öncelikle pırasaları temizleyip, halka halka istediğiniz boyutta doğrayın. İnce ince doğranmış soğanı, yağ ile pembeleşinceye kadar kavurun. Pırasadan daha küçük kesilmiş havuçları ekleyip, kavurmaya devam edin. Rendelemiş domatesi ekleyin. 10 dakika kadar tenceren kapağını kapatıp kendi suyunda kavurun. Sonra 1 su bardağı su, pirinç, şeker, tuz ve limon suyunu ekleyip, karıştırın. Pırasalar yumuşayıcaya kadar, kısık ateşte pişirin. İftar için zeytinyağlı pırasanız hazır, afiyet olsun.

KIYMALI MAKARNA

Malzemeler

1 paket spagetti makarna

Yarım çay bardağı zeytinyağı

200 gr dana kıyma

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

1 adet domates

1 adet havuç

Tuz, karabiber, pul biber, kekik





Yapılışı

İlk olarak spagetti makarnayı haşlayın ve suyunu süzün. Süzmeden önce haşlama suyunda 1 su bardağı ayırın. Sosu için zeytinyağını bir tavaya alın. Küp küp doğradığınız soğanı ve sarımsağı pembeleşinceye kadar kavurun. Kıyma ve salçaları da bu karışıma ilave edip kıymanın rengi dönene kadar kavurmaya devam edin. Rendelenmiş havucu ekleyerek harcı tuz, karabiber, pul biber ve kekikle tatlandırın. Makarnayı haşladığınız suyu ilave edip sos suyunu çekene kadar pişirin. Makarnayı kıymalı sosa ekleyip iyice karıştırın. İftar için kıymalı makarnanız hazır, afiyet olsun.

PROFİTEROL

Malzemeler

125 gr tereyağı

1 su bardağı un

1 su bardağı su

4 adet yumurta

Bir tutam tuz



Kreması için

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı mısır nişastası

6 yemek kaşığı şeker

1 adet yumurta sarısı

İki buçuk su bardağı süt

1 paket vanilya

Çikolata sosu için

1 litre süt

3 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı tepeleme un

Yarım su bardağı tozşeker

1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı



Öncelikle hamuru için tereyağı, tuz, un ve suyu bir tencereye alın. Kısık ateşte hızlıca birkaç dakika karıştırarak pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve yumurtaları teker teker ilave edip bir yandan da çırparak hamura yedirin. Hamurdan bir kaşıkla cevizden biraz daha küçük parçalar alarak, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye bırakın. Şişen hamurun içinin boşalması için pişmesine yakın fırının ısısını 100 dereceye düşürün ve kızarıncaya kadar pişirin. Profiterolün hamurlarının soğuması için bir kenara alın.

İç kreması için un, mısır nişastası, toz şeker ve yumurta sarısını bir tencereye alıp, karıştırın. Sütü ilave edin ve koyu bir kıvam alana kadar karıştırarak pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve vanilyayı katıp karıştırın.

Çikolata sos için süt, kakao, un ve tozşekeri tencereye alın. Koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve tereyağını ekleyip, aşağıdan yukarıya doğru karıştırarak erimesini sağlayın. Soğuyan hamur toplarının altını delin ve krema ile doldurun. Hamur topları ve krema bitene kadar aynı işleme devam edin. Servis tabağına aldığınız kremalı hamur toplarının üzerine çikolata sos gezdirin ve servis yapın. İftar için tatlınız hazır, afiyet olsun.



