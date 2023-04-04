'İftardan yarım saat sonra çay ve kahve tüketin'

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 07:00

Ramazan ayında sahur ve iftar için beslenme önerilerinde bulunan Prof. Dr. Vedat Göral, yanlış beslenme şeklinin Ramazan ayında bazen olumsuzluklara yol açabildiğine dikkati çekti.

İftarda metabolizmanın zorlanmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Vedat Göral, “Gün içinde uzun süre boş kalan mideyi, iftar sofrasında bir anda doldurduğumuzda hazımsızlık, şişkinlik, reflü, midede rahatsızlık, kabızlık, kalp rahatsızlığı, tansiyon yüksekliği ve gaz şikayetleri ortaya çıkabilir. İftarda besin çeşitliliği artar. Ancak besin çeşitliği artarken, günlük alınan karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve mineral miktarları, ideal beslenmeye uygun olmalıdır. İftarda büyük ve bol kalorili bir öğün, sahurda ise kahvaltı tarzında daha hafif bir öğün şeklinde olmalıdır” diye konuştu.

SAHURA KADAR 2 LİTRE SIVI ALIN

İftarda yemek ve içeceklerin çok sıcak ve çok soğuk olmamasına dikkat çeken Prof. Dr. Göral, şöyle devam etti: