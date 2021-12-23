4 saatlik kritik toplantı iddiası: Kabine öncesinde Nebati ve Albayrak görüştü mü?

23 Aralık 2021 Perşembe, 09:34

Dolar/TL kurunu düşüşe geçiren kritik kararların alındığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı öncesinde, İstanbul'da kritik bir toplantı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

İddiaya göre; eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bu toplantıdan bir gece önce 4 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

İddianın sahibi, Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı.

Ataklı, bugünkü köşe yazısında, iddiaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bakan, doğru eski bakanın evine gidiyor, evin yanındaki kış bahçesine geçiyorlar ve tam 4 saat burada kalıyorlar. İçeri yemek ve içecek servisi yapanlar dışında hiç kimse girmiyor. Nebati 4 saatlik ziyareti bitirdikten sonra ertesi gün sabah uçağı ile Ankara’ya dönüyor. Şu tesadüfe bakın. Doların çakılmasından bir gün önce “Damat Berat Albayrak’ın adamı” denilen Maliye Bakanı, böyle bir ziyaret yapıyor."