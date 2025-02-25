4 sanık tahliye edilmişti: Yenidoğan Çetesi davasında ara karara başsavcılık itiraz etti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenidoğan davasının 3'üncü duruşmasında tahliye edilen 4 sanığın tahliyelerine itiraz etti.

4 sanık tahliye edilmişti: Yenidoğan Çetesi davasında ara karara başsavcılık itiraz etti
Abone Ol google-news
Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 25.02.2025 - 09:35

İstanbul'da, SGK'den daha fazla para almak için yeni doğan bebekleri, önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, ihmal sonucu en az 10 bebeğin ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla örgüt lideri olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı dahil 25'i tutuklu 46 sanığın, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davalarının 3'üncü duruşmasının dördüncü günü dün yapıldı.

4 SANIK TAHLİYE OLMUŞTU

Duruşmanın sonunda ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Birinci Hastanesi'nde hasta hakları sorumlusu Emine Avcı, Esenyurt Reyap Hastanesi'nde medikal muhasebeci Funda Özen, Acil Çağrı Merkezi'nde iş geliştirme uzmanı Serdar Yüksel ve ambulans şoförü Hüseyin Gündüz'ün, üzerlerine atılı uçun vasıf ve mahiyeti ile tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak  tahliyelerine karar verdi. 

Mahkeme, diğer 21 Sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

BAŞSAVCILIK TAHLİYELERE İTİRAZ ETTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan dört tahliyeye ilişkin itirazda bulundu. Başsavcılık, bugün üst mahkemeye itiraz dilekçesi sundu.


Etiketler: #112 Acil #adli kontrol #yenidoğan #Yenidoğan çetesi

İlgili Haberler

'Yenidoğan Çetesi' doktorlarına meslekten men cezası

'Yenidoğan Çetesi' doktorlarına meslekten men cezası
Yenidoğan davasında 'kar yağışı' ertelemesi: Pazartesi günü ara karar açıklanacak

Yenidoğan davasında 'kar yağışı' ertelemesi: Pazartesi günü ara karar açıklanacak
Son Dakika... Yenidoğan davasında 'ara karar' açıklandı: Dört sanık tahliye edildi!

Son Dakika... Yenidoğan davasında 'ara karar' açıklandı: Dört sanık tahliye edildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler