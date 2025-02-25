4 sanık tahliye edilmişti: Yenidoğan Çetesi davasında ara karara başsavcılık itiraz etti
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenidoğan davasının 3'üncü duruşmasında tahliye edilen 4 sanığın tahliyelerine itiraz etti.
İstanbul'da, SGK'den daha fazla para almak için yeni doğan bebekleri, önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, ihmal sonucu en az 10 bebeğin ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla örgüt lideri olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı dahil 25'i tutuklu 46 sanığın, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davalarının 3'üncü duruşmasının dördüncü günü dün yapıldı.
4 SANIK TAHLİYE OLMUŞTU
Duruşmanın sonunda ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Birinci Hastanesi'nde hasta hakları sorumlusu Emine Avcı, Esenyurt Reyap Hastanesi'nde medikal muhasebeci Funda Özen, Acil Çağrı Merkezi'nde iş geliştirme uzmanı Serdar Yüksel ve ambulans şoförü Hüseyin Gündüz'ün, üzerlerine atılı uçun vasıf ve mahiyeti ile tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.
Mahkeme, diğer 21 Sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.
BAŞSAVCILIK TAHLİYELERE İTİRAZ ETTİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan dört tahliyeye ilişkin itirazda bulundu. Başsavcılık, bugün üst mahkemeye itiraz dilekçesi sundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ekrem Bey'in diploması yok sayılırsa...'
- Saat verildi, avukatları belgeleri paylaşacak
- Kutuplaştırıcı tavırdan vazgeçilmeli
- İhaleyi kazanan yeni şirket belli oldu!
- Sergen Yalçın'dan flaş derbi tahmini!
- Özel ve Dervişoğlu'ndan ortak açıklama
- AKP’li isim ‘ucuz ve kalitesiz’ dedi, hedef gösterdi!
- Tamer Karadağlı'dan beklenen açıklama!
- Dikkat çeken ‘Öcalan’ ayrıntısı!
- 100 bin emeklinin maaşı kesilecek!