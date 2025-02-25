4 sanık tahliye edilmişti: Yenidoğan Çetesi davasında ara karara başsavcılık itiraz etti

Yayınlanma: 25.02.2025 - 09:35

Güncelleme: 25.02.2025 - 09:41

İstanbul'da, SGK'den daha fazla para almak için yeni doğan bebekleri, önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, ihmal sonucu en az 10 bebeğin ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla örgüt lideri olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı dahil 25'i tutuklu 46 sanığın, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davalarının 3'üncü duruşmasının dördüncü günü dün yapıldı.

4 SANIK TAHLİYE OLMUŞTU

Duruşmanın sonunda ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Birinci Hastanesi'nde hasta hakları sorumlusu Emine Avcı, Esenyurt Reyap Hastanesi'nde medikal muhasebeci Funda Özen, Acil Çağrı Merkezi'nde iş geliştirme uzmanı Serdar Yüksel ve ambulans şoförü Hüseyin Gündüz'ün, üzerlerine atılı uçun vasıf ve mahiyeti ile tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.

Mahkeme, diğer 21 Sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

BAŞSAVCILIK TAHLİYELERE İTİRAZ ETTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan dört tahliyeye ilişkin itirazda bulundu. Başsavcılık, bugün üst mahkemeye itiraz dilekçesi sundu.